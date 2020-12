Doria anuncia que vacinação contra a covid será aplicada em janeiro em todo o Estado de SP

Destaque

Governador de SP afirmou que apresentará plano estadual de imunização na próxima segunda-feira (7/12)

















O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quinta-feira (3/12), em coletiva de imprensa, que o Estado começará a vacinação contra a covid-19 no próximo mês de janeiro. A vacina CoronaVac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, ainda está na terceira fase de teste, em que a eficácia precisa ser comprovada antes de ser liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).





Doria também afirmou que o relatório final deve ser enviado ao órgão ainda em dezembro e que não deve ser necessário solicitar o uso emergencial da vacina.





Após a chegada da segunda remessa da vacina nesta quinta, como informou o governador, o Estado tem disponibilidade de 1,12 milhão de doses neste momento.





Segundo Doria, a vacinação em São Paulo será realizada mesmo sem investimento do governo federal. "Na segunda-feira (7) vamos apresentar o programa estadual de imunização completo, com cronograma, com setores que são priorizados, volume de vacinas, logística. Todos os processos serão apresentados."