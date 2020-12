Casa de assados em Cotia prepara ceias de Natal e Ano Novo

Publieditorial

Localizada na Av. Brasil, 177, na região central da cidade, a Casa de Assados Jd. Central já está aceitando encomendas para as ceias de fim de ano. Os pedidos de aves natalinas, carnes, saladas e sobremesas podem ser feitos por WhatsApp ou telefone

A Casa de Assados Jd Central, localizada na Av. Brasil, 177, Jd. Central, em Cotia, já está aceitando reservas para as ceias de Natal e Ano Novo. Frango assado, aves natalinas, diversos tipos de carne, além de saladas e sobremesas já podem ser encomendados. Basta entrar em contato (4614-8852 ou 94349-2627) e fazer o pedido.





As reservas para o Natal devem ser feitas até o dia 23 de dezembro. Para o Ano Novo, o comércio aceitará as encomendas até o dia 30 de dezembro. Pedidos acima de R$100,00 podem ser pagos em até 3 vezes no cartão de crédito. [Confira as opções no flyer ao final da matéria].





Mas atenção: este ano, a casa de assados não atenderá na véspera de Natal. O comércio só vai trabalhar com os pedidos feitos sob encomenda. Já na véspera de Ano Novo, o atendimento ocorrerá normalmente.





Há 15 anos com o ponto comercial, a Casa de Assados Jd Central é o ‘point’ de muitas famílias aos finais de semana. O local, além dos assados, vende feijoada, marmitex variados, porções, massas, saladas e sobremesas.





O comércio abre aos sábados, domingos e feriados, mas com a pandemia, investiu no serviço de delivery. Os pedidos podem ser feitos tanto por telefone quanto pelo Ifood.