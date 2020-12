Covid-19: Cotia e todo o Estado de SP passam para a fase vermelha entre Natal e Ano Novo

Na fase vermelha é permitido apenas os serviços considerados serviços essenciais como transporte, saúde, padarias, mercados e farmácias.





Reprodução/You Tube





Segundo o governo, nas últimas semanas houve aumento de 54% de casos, 34% de óbitos e 13% de internações em São Paulo.





A secretária de desenvolvimento econômico Patrícia Ellen informou que a próxima reclassificação acontecerá apenas em 7 de janeiro e que nenhuma região irá avançar para fase verde do Plano São Paulo. "É muito importante que todos nós façamos a nossa parte e a gente precisa lembrar que não estamos no momento de festas nem de aglomerações. É nesses momentos que esse risco de descontrole da pandemia acontece e o mundo inteiro agora está aplicando medidas específicas nesse momento. São Paulo sempre se diferenciou do resto do Brasil por honrar o seu compromisso de tomar as decisões no momento necessário e é isso que estamos fazendo agora", disse.





O coordenador executivo do Centro de Contingência da covid-19 em São Paulo, João Gabbardo, afirmou que a medida serve como um "sinal para a população" diante da gravidade do aumento do surto. "É um sinal para a população de que nós estamos em uma fase bastante preocupante em relação ao número de casos e temos que mostrar para a população que a recomendação é ficar em casa. Se deslocar o mínimo possível para as atividades essenciais", disse.