Trem descarrila e oito vagões carregados com milho tombam em Caucaia do Alto

Trem

Acidente aconteceu neste domingo (20/12); trem tinha como destino o Porto de Santos; ninguém ficou ferido.

Circulação já foi normalizada. Foto: Denis Castro

Um trem de carga que tinha como destino o Porto de Santos, no Litoral Paulista, descarrilhou na noite deste domingo (20/12) em Caucaia do Alto. Da composição, oito vagões que carregavam milho saíram dos trilhos. Uma locomotiva ficou parcialmente danificada. Ninguém ficou ferido.





As informações foram coletadas no local do acidente com as equipes de atendimento e postadas pela página 'Paparazzi Ferroviário'.





O acidente, de acordo com a página, interrompeu o tráfego de parte da malha da operadora Rumo, concessionária responsável pela composição e o trecho da malha. Uma perícia foi realizada no local para saber as causas do acidente.





Em nota, a Rumo informou que a circulação já foi restabelecida e que equipes seguem no local para fazer a retirada do material e garantir a segurança da operação. A empresa disse também que está apurando as causas do descarrilamento.





(Essa reportagem foi atualizada às 12h20 do dia 22/12/2020 com a nota da empresa Rumo)