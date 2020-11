Homem é preso após agredir, cortar e queimar companheira em Caucaia do Alto

Homem chegou a atear fogo na vítima.





Na manhã do dia 07 de novembro, uma equipe da Guarda Civil de Cotia, localizou e prendeu um indivíduo que agrediu, cortou e queimou sua companheira em Caucaia do Alto.





Segundo informações da GCM, o homem desferiu um golpe no peito da mulher utilizando um garfo de cozinha e um golpe no pescoço utilizando um caco de espelho. Não satisfeito, ainda jogou gasolina e ateou fogo na vítima.





O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia de Cotia, onde foi autuado por Homicídio Qualificado. Ele foi recolhido a Cadeia Pública de Cotia, ficando a disposição da Justiça.





Já a vítima foi socorrida ao Pronto Socorro do Distrito de Caucaia do Alto, pela Equipe do Samu. Ainda segundo a GCM a vítima foi encaminhada para o hospital das Clínicas.