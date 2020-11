Eleições 2020: Saiba o que os candidatos a prefeito de Cotia prometem para saúde

Eleições 2020

Promessas estão no plano de governo de cada candidato.

Ainda está em dúvida de quem vai votar para prefeito de Cotia no pleito de domingo (15)? Nós do Cotia e Cia apresentamos as propostas dos candidatos para a área da saúde, no caso do prefeito a reeleição Rogério Franco (PSD) iremos apontar algumas promessas de 2016 que saíram e os que não saíram do papel.

ROGÉRIO FRANCO (PSD)

Entre as principais propostas para saúde está a criação de um centro de hemodiálise municipal, reforma do CEFOR e implantação de um novo CEFOR em Caucaia do Alto. Veja abaixo:





Em 2016, o então candidato prometeu em seu plano de governo algumas ações na área da saúde, algumas foram cumpridas, outras não. Abaixo destacamos algumas das principais promessas:

Criação do Projeto Mãe Cotiana, para reduzir a mortalidade infantil no município e promover atenção integral à saúde da mãe e do bebê. (CUMPRIU) ; Criação do Centro de Saúde da Criança, com pediatras, enfermeiros e técnicos que apoiarão as famílias em consultas, campanhas de prevenção, vacinação, exames, etc. (NÃO CUMPRIU) ; Construção de um novo Pronto-Atendimento 24 horas em Caucaia do Alto (NÃO CUMPRIU) ; Ampliação do atendimento da Clínica da Mulher, levando o conceito para Caucaia do Alto e Granja Viana. (NÃO CUMPRIU) ; Melhoria da rede de urgência e emergência, com expansão e/ou adequação das unidades de pronto-atendimento e serviços de apoio (SAMU) - (CUMPRIU) ; Implantação do CEO – Centro de Especialidades Odontológicas (NÃO CUMPRIU) . Caso o eleitor queira consultar o plano de governo completo de 2016, basta clicar aqui

WELINGTON FORMIGA (PBS) As principais promessas do principal oposição da cidade para melhoria da Saúde Pública de Cotia são as seguintes: Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e dos serviços nos hospital municipal, garantindo atendimento preventivo de saúde a toda população que precisa; Promover a capacitação contínua para profissionais atuantes na saúde visando à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e cânceres comuns; Realizar cursos intensivos para capacitação dos agentes de saúde e agentes de endemias; Distribuir medicamentos gratuitos para doenças como pressão alta, diabetes, colesterol e outros; Recuperar a estrutura das Unidades Básicas de Saúde já existentes, que atualmente encontram-se em mau estado de conservação e com serviços deficitários; Promover campanhas itinerantes, voltadas a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecológicos e urológicos; Criar o PADI (Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso); Reduzir o tempo de espera para consultas médicas no Hospital Municipal, contratando mais profissionais de saúde; Garantir que não haja pacientes em leitos não cadastrados em nenhuma das unidades da rede hospitalar municipal; Ampliar os espaços físicos de Unidades Básicas de Saúde dos bairros e centro; Realizar melhoria, manutenção e ampliação das Unidades Básicas de Saúde;

Caso o eleitor queira consultar o plano de governo completo basta clicar aqui.





MARCEL MUSCAT (PSL)

O candidato pelo PSL Marcel Muscat apresenta em seu plano de governo as seguintes promessas:

Programa Fila Zero - Zerar a fila de espera por exames médicos ambulatoriais através de parcerias e convênios com clínicas privadas.

Construção do Hospital de Caucaia

Ampliação do Hospital Regional

Mais Saúde - Contratação de mais médicos, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas para atendimentos nas unidades de Saúde e acompanhamento de pacientes. Ampliação de horário de atendimento das UBSs até às 22 horas.

AME - ambulatório médico de especialidades, em parceria com o governo Estadual.

Remédio em casa - entrega de medicamentos em casa para pessoas com mobilidade reduzida e idosos

Caso o eleitor queira consultar o plano de governo completo basta clicar aqui.





SILVIO CABRAL (PSOL)

O candidato do PSOL em seu plano de governo promete o seguinte:

Acabar com a terceirização de serviços;

Concurso para médicos, enfermeiros e servidores;

Médicos, enfermeiros e servidores com dedicação exclusiva;

Implantação do programa de saúde na família em 100% da cidade;

Consultas e exames com hora marcada por telefone ou pela internet;

Plano de cargos e carreiras para todas as categorias da saúde;

Caso o eleitor queira consultar o plano de governo completo basta clicar aqui









