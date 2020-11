Eleições 2020: "Não temos acordo nenhum com Quinzinho" diz Welington Formiga sobre desistência do ex-prefeito

Quinzinho Pedroso deve anunciar sua desistência oficialmente nos próximos dias.

A noite de sábado (7) foi movimentada na política cotiana, isso porque segundo uma reportagem do O Repórter Regional Quinzinho Pedroso (Avante) irá desistir da candidatura a prefeito de Cotia para apoiar o principal oposicionista de Rogério Franco (PSD), Wellington Formiga (PSB).





Em uma reunião com funcionários públicos Quinzinho teria declarado que “Eu passo a partir de hoje a apoiar o Formiga. Não vai ser fácil, mas eu vou me aliar a uma pessoa que merece uma chance. A máquina tem dinheiro. Esse é o momento de nos unirmos. Peço a Deus que essa seja uma decisão sábia para a cidade. Minha vaidade está abaixo do interesse que temos pelo município”, disse.





Formiga recebe o apoio do ex-prefeito a uma semana do pleito que acontece no próximo domingo (15).





Welington Formiga e seu vice Adilson Lima fizeram uma live na madrugada deste domingo (8) e falaram sobre o assunto "Não temos acordo nenhum com Quinzinho Pedroso, mas caso ele desista, pedimos sim o voto de quem votaria nele'.





Sobre o apoio recebido "Quinzinho é uma cidadão livre e ele apoia quem ele quiser, mas temos a obrigação de informar nossos eleitores que não temos compromisso com o ex-prefeito" disse.