Eleições 2020: Juiz eleitoral determina retirada de impulsionamento de posts de Rogério Franco

Eleições 2020

Liminar foi concedida após pedido do Ministério Público.





O juiz Sérgio Augusto Duarte Moreira determinou a retirada de alguns impulsionamentos realizados pelo candidato a prefeito de Cotia Rogério Franco (PSD), o motivo é não estar visível o CNPJ do candidato.





Segundo o despacho do juiz "verifica-se a desconformidade com o normativo legal, de tal sorte que defiro a liminar requerida pelo Ministério Público Eleitoral, e o faço para determinar a retirada dos impulsionamentos mencionados, no prazo de 02 (dois) dias, ou convertê-la na modalidade não patrocinada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00." completa o juiz.