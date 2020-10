Após negar que fecharia hospital de campanha, prefeitura de Cotia anuncia encerramento das atividades do Centro de Combate ao Coronavírus

Destaque

Local não tem mais nenhum paciente internado.





Dez dias após dizer que não cogitava fechar o hospital de campanha de Cotia , a Prefeitura do município anunciou o encerramento dos trabalhos do Centro de Combate ao Coronavírus de Cotia.





A informação foi dada pelo prefeito Rogério Franco (PSD) durante uma live na manhã desta terça-feira (6). Segundo o chefe do executivo o local não conta com nenhum paciente.





Apesar disso, no boletim epidemiológico de ontem (5) , 8 pessoas estavam internadas com suspeita ou confirmação do Covid-19 na cidade.





No dia 25 de setembro, a prefeitura havia informado em nota que " As pessoas estão se movimentando entre as regiões e a Secretaria de Saúde tem observado uma oscilação de casos, para mais, em algumas cidades, portanto, será aguardada uma estabilidade maior e mais segura para que seja dado início ao encerramento das atividades no hospital de campanha de Cotia."









197 cotianos morreram por causa do Covid-19 e 4806 foram contaminadas com o novo vírus segundo o último boletim divulgado.

Cotia se junta a outras cidades da região que também fecharam seus hospitais de campanha como Ibiúna, Osasco, Embu das Artes e a Capital Paulista.