Terminal Cotia recebe exposição com materiais recicláveis sobre a valorização da vida

Destaque

Mostra do artista Roberto Otaviano estará disponível até 29/10 e visa estimular a busca pela redenção e pelo sentido da vida dentro da sociedade





A partir desta segunda-feira (5), passageiros do Terminal Metropolitano Cotia poderão apreciar a exposição "Retratos da Crueldade Humana", do artista plástico Roberto Otaviano, parceria com a EMTU/SP que será exibida até o dia 29/10.", destaca o artista. Por meio de instalações repletas de materiais recicláveis, Roberto critica a má qualidade de educação, a desigualdade na distribuição de renda e a falta de oportunidades, tentando levar uma nova perspectiva às vítimas e transformar pensamentos negativos e receios em superações e bem-estar.O pernambucano Roberto Otaviano define-se como um artista que utiliza suas obras para instigar a reflexão sobre o que as pessoas fazem com o próximo e consigo mesmo.Valorização à vida - A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera a depressão o mal do século. Mais de 300 milhões de pessoas sofrem com depressão no mundo e, anualmente, mais de 800 mil morrem por suicídio como consequência dessa doença. No Brasil, estima-se que 12 milhões de pessoas convivem com depressão, o que representa 5,6% da população do país.Exposição: Exposição Retratos da Crueldade HumanaData: 05/10 a 29/10Local: Terminal Metropolitano Cotia