Na manhã desta sexta-feira (9), uma adutora de água rompeu no centro de Caucaia do Alto. O local está passando por obras da Prefeitura do município para revitalização do distrito. O esguicho de água podia ser visto a vários metros do local.

Por volta das 9h30 não havia equipes da SABESP no local.