Helicóptero suspeito de descarregar drogas em Piedade pousa no centro de Ibiúna

Ibiúna

Primeira informações dão conta de que o piloto pousou por falta de visibilidade.

Foto: Redes Sociais





Na noite desta segunda-feira (07), um piloto pousou um helicóptero no centro de Ibiúna, no interior de São Paulo. Segundo informações preliminares do GCM Taconi o helicóptero teria pousado mais cedo em Piedade e descarregado drogas no município vizinho.





O piloto que é de Goiás teria pousado em Ibiúna por conta da visibilidade baixa por causa da forte neblina na região.





A Polícia Militar e a Guarda Civil atendem a ocorrência. O piloto foi preso e levado para delegacia, onde está sendo lavrado o Boletim de Ocorrência.





Informações foram colhidas pelo repórter Gabriel Vieira.