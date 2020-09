Franco diz que escolas estaduais de Cotia não vão retornar as atividades neste ano

Educação

Após suspender a volta às aulas na rede municipal, prefeito diz que as aulas na rede estadual no município não vão retornar em 2020.





Conforme publicamos ontem (7), não há na cidade de Cotia nenhuma proibição de que as aulas voltem nas aulas estaduais do município, porém na manhã desta terça-feira (8) o prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD) disse que as escolas estaduais da cidade não devem retornar às aulas neste ano " vamos publicar um decreto, ainda hoje, para que as unidades educacionais do Estado não retornem as atividades neste ano", Disse Franco nas redes sociais.





Estado diz que as aulas retornam em outubro:









O governo de São Paulo adiou para 7 de outubro a volta às aulas no Estado todo, mas vai permitir que as instituições que estão em regiões na fase amarela há mais de 28 dias possam reabrir seus espaços a partir do dia 8 de setembro, como é o caso da cidade de Cotia. A informação foi confirmada pelo governador João Doria, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 7.