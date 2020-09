Escolas Estaduais de Cotia poderão voltar às aulas presenciais em 2020

Educação

Ao contrário da rede municipal, a Prefeitura de Cotia não se opôs a volta às aulas presenciais nas escolas estaduais.





O governo de São Paulo adiou para 7 de outubro a volta às aulas no Estado todo, mas vai permitir que as instituições que estão em regiões na fase amarela há mais de 28 dias possam reabrir seus espaços no dia 8 de setembro, como é o caso da cidade de Cotia. A informação foi confirmada pelo governador João Doria, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 7.