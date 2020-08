Prefeito diz que aulas presenciais não retornarão neste ano em Cotia

Educação

Prefeitura seguiu outras cidades como Vargem Grande Paulista, Osasco e Itapevi.



A exemplo de outras cidades, as aulas presenciais na rede municipal de Cotia também estão suspensas este ano. O anúncio foi feito durante live na noite desta quinta-feira (27) pelo prefeito Rogério Franco (PSD). Um decreto com todas as informações deve ser publicado nesta sexta-feira (28).



De acordo com o prefeito, para chegar nessa decisão, foram consultados diversos órgãos técnicos, como secretarias e conselhos. Além disso, houve uma pesquisa com pais de alunos da rede municipal. No os detalhes dessa pesquisa não foi divulgado.