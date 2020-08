Acidente interdita Estrada dos Pereiras em Caucaia do Alto

Veículo perdeu o controle e acertou um poste.

Foto: Renato Mendes







Na manhã desta sexta-feira (28), um veículo perdeu o controle e derrubou um poste na Estrada dos Pereiras em Caucaia do Alto. A estrada está totalmente interditada na altura do condomínio San Ressore.





Agentes de trânsito estão no local aguardando a chegada da equipe da Enel para fazer a troca do poste e liberação da via.





Não houve feridos no acidente.