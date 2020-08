Cinema drive-in estreia essa semana em Cotia

Destaque

O Cine Drive-In, abre a garagem nesta quinta-feira





Em tempos onde o entretenimento está muito associado a telas e conexões virtuais, Cotia ganha um espaço diferenciado para receber filmes, shows, teatro e apresentações. O Cotia Dine Drive-In abre nesta quinta-feira (27), com uma programação diferenciada e opções para toda a família.

O espaço tem estrutura para receber 300 veículos e conta com as medidas de sanitização. Cada veículo poderá ter até 4 pessoas. Alimentos e bebidas serão entregues no próprio veículo e a saída do carro só será permitida para ir ao banheiro, utilizando máscara.

Na entrada, os ingressos serão verificados por leitura ótica, sem o manuseio por parte de um funcionário.

Os ingressos só poderão ser comprados antecipadamente, pelo site www.tycket.com.br ou na distribuidora do Suco Prats, na rua Ralfi Boli, 63, em Cotia. No evento, não haverá bilheteria.

O Cine Drive In Cotia se localiza na Rua Benedita Barreto Vítor, S/N - Jardim Adelina, Cotia – SP, ao lado do estádio municipal e do Corpo de Bombeiros.

Confira a programação para os próximos dias.

29 de agosto

20h – Filme A Cabana. Ingresso: R$ 40,00 por carro

30 de agosto

17h – Filme Turma da Mônica: R$ 40,00 por carro

20h – Filme Minha Mãe é uma Peça 3 – R$ 40,00 por carro

4 de Setembro

20h – Stand up Comedy com Marcos Cirillo – R$ 50,00 por carro.