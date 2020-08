Enel vai parcelar automaticamente contas de consumidores com reclamação no Procon-SP

O acordo entre a Enel e o Procon visa resolver as quase 55 mil reclamações registradas no órgão até o momento.

Foto: Alex da Força







A Enel e o Procon-SP fecharam um acordo para que seja feito o parcelamento automático dos débitos em aberto, a medida visa também acabar com as filas de consumidores nos postos de atendimento da distribuidora de energia, em Cotia por exemplo, desde a reabertura do posto da Enel, o local registra filas todos os dias.