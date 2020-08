Cotia tem vacinação contra o sarampo no próximo sábado (15)

Importante

A 2ª etapa da Campanha contra o Sarampo será no sistema drive-thru.





Entre os dias 15 e 31 de agosto, a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Saúde, realiza a 2ª etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), exceto aos sábados e domingos. Em dois sábados, dias 15 e 22 de agosto, no entanto, acontecerão drive-thrus de vacinação: um em Frente à Prefeitura e outro na Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto, das 9h às 16h. Só serão vacinadas pessoas que estiverem de carro e é necessário que todos os ocupantes estejam de máscara.A Campanha visa a interrupção da circulação do vírus do sarampo e o encerramento do surto no estado de São Paulo. A intensificação da vacinação está focada na população de seis meses a 29 anos (vacinação seletiva após avaliação da situação vacinação e vacinação conforme o calendário vigente – imprescindível apresentar caderneta de vacinação) e pessoas com idade entre 30 e 49 anos que terão vacinação indiscriminada, conforme a orientação do Ministério da Saúde.”, destacou Silvana Silva sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar o risco de contaminação pelo novo coronavírus.População com idade de 6 meses a 29 anos (após avaliação da situação vacinal e conforme dose vigente – apresentar caderneta de vacinação).Todas as pessoas com idade entre 30 e 49 anos (apresentar caderneta, se tiver, e documento como CPF ou Cartão do SUS).Em qualquer Unidade Básica de Saúde, de segunda a sexta-feira, até 31 de agosto. Ou ainda, em um dos drive-thrus que acontecerão nos dias 15 e 22 de agosto, em frente à Prefeitura e em Caucaia do Alto.Sim, a vacina contra o sarampo é contraindicada para menores de 6 meses; anafilaxia (alergia aguda) à dose anterior da vacina; gestantes (recomenda-se evitar a gravidez por 30 dias após a administração da vacina); pessoas com imunodeficiências congênitas ou adquiridas; pessoas em uso de corticosteroides em doses imunossupressoras devem ser vacinadas com intervalo de pelo menos um mês após a suspensão da droga; pessoas em uso de quimioterapia antineoplásica só devem ser vacinadas três meses após a suspensão do tratamento; transplantados de medula óssea recomenda-se vacinar com intervalo de 12 a 24 meses após o transplante para a primeira dose.