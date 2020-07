Settrans instala cabine de pagamento e regularização de zona azul em Caucaia do Alto

Destaque

A Secretaria de Transportes e Trânsito de Cotia instalou uma cabine de pagamento e regularização de zona azul em Caucaia do Alto. A cabine fica na região central, na Praça dos Romeiros. O objetivo é facilitar ainda mais a vida dos motoristas na hora de comprar o tíquete de uso das vagas rotativas ou fazer a regularização. Atualmente, créditos de zona azul podem ser comprados via aplicativo Panda Parking ou em um dos 21 postos de vendas, em Cotia, e em 10 postos autorizados em Caucaia do Alto [veja abaixo].





Por conta do início do projeto “Revitaliza Cotia centro”, com intervenções na Praça da Matriz e na Praça Joaquim Nunes, a Settrans mudou as cabines de zona azul, antes instaladas nestas praças, para o calçadão da rua Senador Feijó, em frente ao Espaço Movimenta Cotia. Os motoristas também encontram uma cabine em frente à Prefeitura, na avenida Professor Manoel José Pedroso. As cabines funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h, que são os dias e horários de vigência da cobrança.