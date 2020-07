Genro e irmão de mulher assassinada em Cotia são presos suspeitos de sequestrar e matar foragido

Polícia

Maria Aparecida da Silva Santos foi morta em 2017 em motel e suspeito usava identidade falsa.





Segundo o portal de notícias G1, a Delegacia de Investigações Gerais de Araraquara prendeu, na quinta-feira (23), dois suspeitos de matar um homem procurado pela Justiça por suspeita de assassinar a ex-namorada em um motel de Cotia em 2017 (relembre o caso clicando aqui





De acordo com a Polícia Civil, Cleber Gonzaga Ilário, de 45 anos, usava uma identidade falsa e estava desaparecido após ser atropelado e sequestrado, em Araraquara, no início do junho. Ele foi encontrado morto em um canavial de Américo Brasiliense, cidade vizinha, no fim do mês.





De acordo com a DIG, os dois suspeitos da morte de Ilário foram encontrados em Itapevi e Tiradentes e identificados como irmão e genro de Maria Aparecida da Silva Santos, de 50 anos, vítima do feminicídio.





Os suspeitos foram presos pela DIG e encaminhados para a cadeia de Santa Ernestina. Um terceiro suspeito, filho de Maria Aparecida, não foi encontrado e é considerado foragido da Justiça.