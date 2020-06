Prefeitura de Cotia abre processo seletivo para contratação de profissionais para saúde

Destaque

Ao todo são 33 vagas e 65 vagas para cadastro de reserva.





A prefeitura de Cotia abriu nesta sexta-feira (5) mais um processo seletivo simplificado para contratação de profissionais para área da saúde, ao todo são 33 vagas diretas e 65 vagas para cadastro de reserva, veja abaixo:









As inscrições serão recebidas até às 17h da próxima segunda-feira (8) através do e-mail recrutamento2.saude@cotia.sp.gov.br. O candidato deve enviar a ficha de inscrição juntamente com o currículo atualizado.





As contratações serão efetuadas em caráter temporário, com base na Lei Municipal, até que perdure o período da Pandemia do novo Coronavírus (2019-nCoV), ou até o limite de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.