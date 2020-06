Cotia terá semiextensivo remoto gratuito para inscritos no Enem; Saiba como participar

Educação

As aulas começam em julho e as inscrições serão feitas pela internet.





A partir do dia 8 de junho, a Prefeitura de Cotia, receberá as inscrições para as aulas de um semiextensivo preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As aulas serão disponibilizadas remotamente pelo Google Classroom e pelo Whatsapp dos participantes. Para garantir a inclusão no grupo do semiextensivo é preciso se inscrever pelo link https://forms.gle/hs1fvvPWweo6SYsC9 até o dia 6 de julho, as aulas começam no dia 20 do mês que vem.





A iniciativa faz parte do projeto do Cursinho Pré-Vestibular Popular da Prefeitura. Os professores disponibilizarão as mesmas matérias do extensivo, porém, com conteúdo condensado e resumido para as pessoas que vão prestar o Enem deste ano.





As matérias serão disponibilizadas semanalmente, como acontece para os alunos que participam do extensivo, mas estará mais focado no conteúdo que frequentemente é abordado no Exame. “Esta é uma forma que encontramos para driblar o curto tempo que nos separa das provas. As pessoas que já terminaram o Ensino Médio e os concluintes poderão participar deste semiextensivo para estarem mais preparados para o Enem”, disse Lena Marques, Secretária Interina da Secretaria da Juventude.





Vale lembrar que continuará sendo disponibilizado o conteúdo para os alunos que participam do cursinho pré-vestibular gratuito conforme programação das aulas que começaram remotamente, em março, por conta da pandemia do novo coronavírus. No semiextensivo os participantes acessarão conteúdo de biologia, história, química, geografia, filosofia, sociologia, atualidades, física, gramática, matemática, literatura e redação.