Em Cotia, mais de 45 mil pessoas receberam auxílio emergencial

Destaque

Ao todo o valor distribuído foi de R$ 32 milhões de reais em abril.





Cerca de 45 mil cotianos receberam o auxílio emergencial de 600 reais do governo federal. O número equivale a 20% do total da população no município que é de cerca de 250 mil. Os dados são do portal da transparência que divulgou nesta semana a ferramenta que permite que o cidadão acesse a lista de beneficiários do auxílio.





Foram disponibilizado para cotianos o valor total de R$ 32 milhões de reais em abril, os números de maio ainda não foram consolidados.

Sistema permite denúncias

Com o recurso, a população também pode contribuir para o controle social e fiscalização do auxílio, podendo enviar denúncias sobre fraudes ou inadequações dos pagamentos do benefício. Na página de detalhamento de cada beneficiário há um link para o encaminhamento das irregularidades diretamente ao Ministério da Cidadania.





Com a publicação das informações sobre o auxílio emergencial no portal, a CGU reforça a importância da transparência para o fortalecimento do controle social e os principais pressupostos do portal: reunir e disponibilizar, em um único local, informações financeiras e orçamentárias de diversos sistemas governamentais; apresentar dados em linguagem cidadã para simplificar entendimentos; e identificar, o mais próximo possível, o favorecido final dos recursos públicos federais.