Prefeito de Cotia anuncia que flexibilização começa na próxima segunda (15)

Destaque

Atividades imobiliárias, Escritórios, Concessionárias, Comércio e Shopping Center poderão voltar a funcionar de forma restrita.





Após o governo estadual reclassificar a cidade de Cotia para fase laranja da retomada econômica do estado, o prefeito da cidade Rogério Franco (PSD) anunciou na noite desta quarta-feira (10) que a flexibilização da quarentena no município ocorrerá a partir da próxima segunda-feira (15).





A medida vai permitir que Imobiliárias, Escritórios, Concessionárias, Comércio e Shopping Center poderão funcionar, porém de forma restrita.





Segundo o chefe do executivo, o decreto com todos os detalhes será publicado nesta quinta-feira (11) no site da prefeitura, porém adiantou que Shoppings e Galerias poderão funcionar das 15 às 19h todos os dias e os comércios poderão funcionar de segunda a sábado das 9 as 13h.





Franco lembrou que a mudança se fase ocorreu após cobrança de prefeitos da grande São Paulo "Com muita luta conseguimos colocar Cotia na faixa laranja." ele disse ainda que a cidade tem leitos disponíveis e que opera com cerca de 40% da capacidade "mostramos [ao estado] que temos leitos disponíveis" finalizou.