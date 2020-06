Cotia muda de fase e poderá abrir alguns comércios

Coronavirus

Atividades imobiliárias, Escritórios, Concessionárias, Comércio e Shopping Center poderão funcionar após autorização da prefeitura.





Em entrevista coletiva que está sendo realizado no início da tarde desta quarta-feira (10), o governador de São Paulo João Dória anunciou a reclassificação das cidades da grande São Paulo. Agora a cidade de Cotia e outras 37 que compõe a grande São Paulo estão na fase laranja, o que permite a abertura de alguns comércios.





Nesta fase o governo do estado permite, com restrições, a reabertura de alguns setores da economia, são eles: Atividades imobiliárias, Escritórios, Concessionárias, Comércio e Shopping Center.





Para esses setores voltarem a funcionar é necessário aprovação da prefeitura do município. Em Cotia o prefeito da cidade Rogério Franco (PSD) fez parte do grupo de prefeitos que cobraram a reclassificação da grande São Paulo, por isso se aguarda que o mesmo autorize a flexibilização no município.