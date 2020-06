Famílias de Caucaia do Alto não deixam "Corpus Christi" passar em branco

Por causa da pandemia o feriado foi antecipado, porém os tapetes de Corpus Christi foram confeccionados em Caucaia do Alto.

Foto: Alex da Força.





É tradição, todo feriado de Corpus Christi o distrito de Caucaia do Alto fica repleto de tapetes confeccionado por famílias da comunidade através de pó de serra e tinta.





Por conta da pandemia o feriado foi antecipado, porém as famílias Prestes e Nunes não deixaram a data passar em branco. Se reuniram e estão fazendo o tradicional tapete em frente a igreja matriz do Distrito de Caucaia do Alto.