Cotia recebe dez respiradores do Governo do Estado

Destaque

Os equipamentos servirão para reforçar atendimento a pacientes do Covid-19.





Nesta quarta-feira (10/06), a Prefeitura de Cotia recebeu dez aparelhos respiradores hospitalares enviados pelo Governo do Estado. Os equipamentos já estão no Centro de Combate e Referência ao Coronavírus, hospital de campanha montado pela Prefeitura que já atendeu quase cinco mil casos suspeitos e confirmados de Covid-19. Os equipamentos servirão para reforçar o atendimento aos pacientes que apresentarem quadros mais agravados da doença.

De acordo com a Secretaria de Saúde, com a chegada dos novos aparelhos será possível ampliar o número de leitos de UTI no hospital de campanha.

Nesta quarta-feira (10/06), o hospital de campanha tem 24 pacientes internados cerca de 300 pacientes que ficaram internados no local já estão recuperados.