Neste domingo (28), Cotia chegou a marca de 98 mortos por causa do covid-19

Destaque

Ao todo, cidade já confirmou 1.487 casos do novo coronavírus.





Cotia chegou neste domingo (28), a triste marca de 98 óbitos por causa do covid-19, trinta e cindo dessas mortes foram confirmadas no mês de junho, ou seja, a cidade confirmou neste mês mais de 1 morte por dia por causa da doença.





Além do número oficial de mortes, a cidade investiga ainda outros 21 óbitos que são tratados como suspeitos.





Veja abaixo a evolução do número de mortes por covid-19 em Cotia:

















Mesmo com o contínuo aumento de casos, Cotia entrou na fase amarela de flexibilização e a Prefeitura de Cotia permitiu a reabertura de salões de beleza, bares e restaurantes a partir desta segunda-feira (29), saiba mais clicando aqui.

Os casos confirmados da doença chegaram neste domingo a marca de 1.487, destes 1113 já estão recuperados segundo a prefeitura do município. Além disso há ainda 65 pessoas internadas (entre suspeitos e confirmados com a doença). Veja abaixo o gráfico com mais detalhes.