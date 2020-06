Polícia prende traficante com quase meia tonelada de maconha em Cotia

A Polícia Civil prendeu, na última quinta-feira (25), um homem pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma. A prisão é fruto de investigações realizadas pelo departamento e que apuram o transporte e o comércio de grandes quantidades de drogas na região metropolitana da Capital.





Os agentes localizaram um caminhão no município de Cotia que estava sendo monitorado pela equipe. Durante a revista no interior do veículo foram encontrados cerca de 433 tijolos de maconha. Ainda durante as diligências, foi encontrado no escritório do suspeito uma pistola .45 municiada, para a qual não foi apresentada documentação.





Ele foi preso em flagrante e optou por não se manifestar quanto à origem e destino das drogas e da arma.





O entorpecente e o caminhão foram apreendidos e encaminhados à perícia.