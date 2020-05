Sensação térmica pode chegar a 4ºC na próxima madrugada em Caucaia

Destaque

Mínima será de 8ºC segundo o Jornal do Tempo.



O tempo mudou nas últimas 24 horas e o frio deve se intensificar na próxima madrugada em Cotia e região. No distrito de Caucaia do Alto por exemplo a sensação térmica pode chegar a apenas 4ºC segundo o Jornal do Tempo.





A máxima para este domingo (24) será de 18ºC e não deve chover. Na segunda e na terça-feira as temperaturas não vão oscilar e devem ficar entre 7 e 19ºC. Também não chove.





A Defesa Civil estadual emitiu um alerta sobre a queda brusca de temperatura " Em época de temperaturas baixas é importante que crianças e idosos sejam bem agasalhados, pois são os grupos mais suscetíveis. A hidratação é outra preocupação, beba água mesmo que sinta menos sede para evitar ressecamento de pele e lábios. Não improvise para manter ambientes aquecidos com o uso de churrasqueiras e latas com fogo."