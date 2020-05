Número de infectados pelo covid-19 chega a 577 em Cotia

Destaque

Número de mortes subiu para 46 nesta sexta-feira (22).



Após três dias com pouca oscilação nos dados oficiais, a Prefeitura divulgou nesta sexta-feira que a cidade de Cotia chegou a marca de 577 pessoas infectadas com o novo coronavírus. Ainda no boletim de hoje o número de mortes subiu de 44 para 46.













Veja o gráfico abaixo feito pelocom os dados exclusivamente da Prefeitura de Cotia, as lacunas no gráfico são os dias em que a Prefeitura não divulgou todas as informações.