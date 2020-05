Quinta-feira Cotia terá mais uma edição do drive-thru de vacinação contra a gripe

Saúde

Na última semana a procura foi baixa pela vacina contra a gripe.





Na próxima quinta-feira (7/05), Cotia mais uma edição do drive-thru de vacinação contra a gripe. Serão três pontos de vacinação: em frente à Prefeitura, no estacionamento do Shopping Granja Vianna e na Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto. As senhas começarão a ser distribuídas às 8h, a vacinação encerra-se às 13h ou ao final das doses disponibilizadas pelo Governo do Estado.





O sistema de drive-thru dispensa a necessidade de a pessoa desembarcar do veículo para receber a dose e, de acordo com a Secretaria de Saúde, serão vacinadas pelas pessoas que fazem parte do público-alvo da campanha (2ª fase) e que estiverem de carro. Importante destacar que esta vacina não protege contra o novo Coronavírus.





Nesta 2ª fase da campanha estão sendo imunizadas pessoas idosas (a partir de 60 anos), profissionais da saúde, profissionais das forças de segurança, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens com idade entre 12 e 21 anos sob medidas socioeducativas, caminhoneiros e profissionais de transporte (motoristas e cobradores), trabalhadores portuários e portadores de doenças crônicas (não é necessário ter prescrição específica para vacinação, apenas confirmar que faz parte de programa de doenças crônicas do SUS ou prescrição para uso contínuo de medicamento relacionado ao tratamento da doença crônica indicada).





As Unidades Básicas de Saúde Assa, Atalaiam Caucaia do Alto e a Policlínica participam da campanha de vacinação mediante agendamento pelo telefone 4243-2017, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.