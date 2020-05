Cotia tem 126 pessoas recuperadas do Covid-19, diz boletim epidemiológico

Destaque

Número de mortes por causa do novo coronavírus estabilizou nesta quarta-feira (06).





Foto divulgação - Pref. Cotia.





A Vigilância Epidemiológica de Cotia divulgou nesta quarta-feira (06) que 126 pessoas que tiveram o Covid-19 já estão recuperadas. Essa é a primeira vez que a Prefeitura de Cotia divulga a quantidade de recuperados. O número de alta hospitalar subiu de 150 ontem para 164 hoje.





Alguns dos pacientes que tiveram alta hospitalar foram tratados no hospital de campanha de Cotia, como foi o caso da odontologista e cirurgiã dentista Janaína Martins, de apenas 33 anos que, sem nenhuma doença pré-existente, precisou ficar internada na emergência por 13 dias e, depois do atendimento que recebeu, segue em recuperação em casa.

Janaína teve alta no dia 3 de maio, ao lado de outras seis pessoas. “Foram dias de muita dor, medo, angústia. Por um momento, pensei que não sobreviveria, estava usando o oxigênio no máximo, a dor no peito era enorme”, lembrou Janaína que, apesar do quadro que apresentava, não precisou ser intubada, recebeu medicação e atendimento com fisioterapeuta. “Foi de Deus que tirei força para lutar e para fazer os exercícios que o fisioterapeuta passava. Foram 13 dias de dor, mas também de fé”, destacou.