Entre as cidades de SP com mais de 200 casos de covid-19, Cotia tem a maior taxa de letalidade

Cotia tem uma taxa de letalidade de 13%, ou seja a cada 10 pessoas que contraem a covid-19 uma vem a óbito.





O número de mortes por causa do coronavírus chegou a 29 nesta terça-feira (5) segundo a Prefeitura da cidade, ao todo a cidade tem 211 casos (veja o gráfico ao fim da matéria). Com esses números a cidade tem uma taxa de letalidade de 13,7% ou seja a cada 10 pessoas que contraem a covid-19 e tem o diagnóstico confirmado ao menos 1 vem a óbito.









Vale lembrar que existe subnotificação já que a quantidade de testes são limitados. No centro de combate ao coronavírus em Cotia por exemplo uma paciente que relatou a reportagem do Cotia e Cia sob a condição de anonimato que foi negado a realização do teste do covid-19.





" Estava com os sintomas e minha mãe detectou covid-19 em exame. Moramos na mesma casa. Uma Dra perguntou porque eu queria saber se estava [com coronavírus] se estava sendo medicada e deveria fazer isolamento de qualquer jeito." completou.





Em seu site a Prefeitura de Cotia informa que o teste é disponibilizado após pedido e avaliação médica.





A subnotificação não é exclusividade de Cotia ou do estado de São Paulo, tanto é que segundo a BBC Brasil a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) do Ministério Público Federal (MPF) questionou na última quarta-feira (29/04) o novo ministro da Saúde, o médico Nelson Teich, sobre a provável subnotificação do número de mortes provocadas pelo novo coronavírus no Brasil. A petição é assinada pelos procuradores Deborah Duprat e Marlon Weichert.





" Informações oriundas de diversas fontes indicam um aumento substancial no volume de sepultamentos pelos serviços funerários em diversas cidades. Essas notícias, aparentemente, estão em desacordo com o Boletim Epidemiológico nº 14 (BE-14), no sentido de que a taxa de mortalidade por Covid-19 no Brasil se encontraria entre as mais baixas do mundo (20 óbitos por 1 milhão de habitantes)", diz um trecho do documento.



Quando ainda era ministro, Mandetta explicou que quanto menor a quantidade de testes, maior a letalidade e vice-versa "Nós não temos testes para todos os casos. Se tivéssemos hoje [o dado de] todos os casos que estão circulando Brasil afora, nós teríamos um denominador maior e uma letalidade menor. Quanto menos testes você faz, maior a letalidade" - a fala é da coletiva de imprensa do dia 30/03.



Situação do Covid-19 em Cotia:

Entre as cidades com mais de 200 casos confirmados, Cotia tem a maior letalidade, veja abaixo. Os dados são da secretaria de saúde estadual: