Prefeitura atualiza situação do covid-19 em Cotia

A Prefeitura divulgou a atualização dos casos de Covid-19 no município de Cotia, os números foram divulgados nesta segunda-feira (18).



Vamos aos números atualizados:



Do último boletim que foi divulgado na sexta-feira (15) para hoje, os números tiveram pouca oscilação, apesar disso o número de infectados subiu de 462 para 486. Mais uma pessoa teve a morte confirmada poe conta da doença e agora Cotia totaliza 43 óbitos.





Veja o gráfico abaixo feito pelo Cotia e Cia com os dados exclusivamente da Prefeitura de Cotia, as lacunas no gráfico são os dias em que a Prefeitura não divulgou todas as informações.