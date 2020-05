Governo de SP vai recomendar que cidades da Grande São Paulo antecipem feriados municipais

Importante

Governo paulista quer que estado tenha feriadão de 6 dias a partir de quarta (20) para aumentar isolamento.





O governo do estado de São Paulo vai encaminhar nesta segunda-feira (18) à Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei para antecipar o feriado estadual do dia 9 de julho (Dia da Revolução Constitucionalista) para a próxima segunda (25). A proposta é uma tentativa de aumentar o isolamento social, que alcança níveis maiores em finais de semana e feriados, segundo o governador João Doria (PSDB).





Na capital paulista, o objetivo é criar um mega feriado emendado desta quarta-feira (20) até a próxima segunda, antecipando os feriados de Corpus Christi (11 de junho) e da Consciência Negra (20 de novembro).





De acordo com o prefeito Bruno Covas, esses dois feriados municipais podem ser antecipados para esta quarta e quinta (21) e, na sexta-feira (22), seria declarado ponto facultativo na cidade. As medidas dependem de aprovação dos legislativos municipal e estadual.





Em nota, a Câmara Municipal de São Paulo afirma que realiza nesta segunda, às 15h, uma sessão plenária virtual para votação de projeto de lei enviado pelo Executivo para antecipação de feriados municipais.





Segundo o governo estadual, será feita uma recomendação para que prefeituras da Grande São Paulo antecipem feriados municipais para os dias 26 e 27 de maio, de modo a ampliar ainda mais o feriado prolongado.





“Nós vamos recomendar que prefeitos de outros municípios da região metropolitana, e do interior do estado de São Paulo, possam igualmente avaliar com suas câmeras municipais a antecipação de feriados municipais para os dias que sucedem a esses feriados, ou seja, dias 26 e 27 de maio, quarta e quinta-feira da próxima semana”, disse João Doria em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.





O Cotia e Cia entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Cotia que informou que aguardará manifestação oficial do Governo do Estado sobre o assunto.





*G1.