Cotiano lançará livro de romance "Flor de Cera" após 22 anos da primeira versão

O Brasil é um país difícil para se viver da arte, das ilustrações e ainda mais difícil para se viver de textos, apesar disso não há como negar que existam ótimos escritores no país e mais especificamente em Cotia.

O escritor cotiano Carlos Rogério Lima da Mota está lançando o romance "Flor de Cera" que é um remake de "Venusa Dumont", lançada há 22 anos pelo mesmo autor.









Nesta nova versão, a grande novidade é que a obra foi feita de forma interativa, em que os leitores colaboravam com argumentos que poderiam mudar a vida e os rumos das personagens. Criou-se um grupo de trabalho incrível, com oito pessoas, que liam os capítulos, publicados em dias alternados no site da Editora virtual Recanto das Letras.





A interação do autor-leitor possibilitou que a trama ganhasse agilidade e conversasse com todo tipo de faixa etária. De início, o remake preservou a essência do original, incluindo os termos e a ambientação, que na apresentação, assemelha-se aos folhetins do século XIX, apesar da trama se passar na atualidade.





Com o passar dos capítulos, termos atuais foram inseridos, permitindo que o leitor se identificasse com as personagens e por elas torcessem, como se fossem pessoas reais.





Ao Cotia e Cia, Carlos diz que essa nova versão trás a obra para um ambiente mais contemporâneo "eu fui incorporando ao enredo alguns elementos da atualidade, então tem disputa política, territorial. Tudo se passa em uma pequena cidade que a princípio parece que estamos no tempo antigo mas não é" explica o autor.





A trama ganhou ainda mais destaque quando as personagens passaram a ganhar rostos pelas mãos de Andrea Mota, esposa do autor. Além de ler a história, os leitores se deliciavam com os desenhos. Assim nasceu “Flor de Cera”, a sua novela literária interativa, cujo lançamento em e-book está programado para junho e a versão impressa para 04 de julho.





Vale lembrar que parte dos exemplares serão destinados a escolas públicas de Cotia e Região, além de bibliotecas.