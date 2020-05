Prefeitos da região pedem que governo de SP revise a classificação da flexibilização da quarentena

Vargem Grande paulista

Prefeitos pedem que a Grande SP não seja generalizada.





Após duas reuniões de prefeitos da grande SP com representantes do governo estadual ficou decidido que será reavaliado a classificação que colocou todas as cidades da Grande SP como inaptas para flexibilização gradual que será feita a partir da próxima segunda-feira (1).





A classificação vermelha não agradou prefeitos da região que estiveram no palácio dos Bandeirantes ontem (27) e hoje (28). Eles cobraram que a grande SP seja classificadas por regiões e não generalizar como foi feito inicialmente.





Em um vídeo divulgado no início da noite desta quinta-feira (28) o prefeito de Vargem Grande Paulista disse que "estará sendo feita na próxima semana esse novo estudo para que seja reclassificada por região".





Ainda nesta quinta-feira o prefeito de Cotia Rogério Franco (PSD) marcou uma live para às 21 horas onde deve falar do tema da reunião.