Morador da cidade, deputado Alexandre assume PSDB Cotia

Eleições 2020

Sobre as eleições municipais: “veremos quem vamos apoiar ou se não vamos apoiar ninguém ou quem sabe até lançar candidato.”



O deputado Alexandre Frota que é morador da Chácara Cantagalo na Granja Viana desde 2010 quando se mudou com a família para cidade de Cotia, assumiu neste mês o PSDB na cidade.





Sobre as eleições municipais deste ano o parlamentar disse que as coisas em Cotia ainda estão bem confusas, mas que vai decidir com o diretório Estadual e a Nacional o que irão fazer, uma vez que o PSDB não faz mais parte da chapa do atual Prefeito Rogério Franco (PSD).





O PSL, outro partido do qual Frota tem muita influência (inclusive foi eleito por ele) marcou reunião para o próximo mês “e aí veremos quem vamos apoiar ou se não vamos apoiar ninguém ou quem sabe até lançar candidato” explicou a assessoria do parlamentar.





O PSDB tinha o vice-prefeito de Cotia Almir Rodrigues, porém ele optou por outro partido.





Este ano o PSDB do Governador João Dória tem planos para o Deputado Frota, em conversa recente com Bruno Araújo, Presidente Nacional do Partido, declarou que já deu liberdade para Frota escolher o que irá fazer agora em 2020 segundo Bruno Araújo, “Frota decide, e o partido irá apoiar com infraestrutura e verba.”





Para isso o Presidente Estadual Marco Vinholi fez uma intervenção no diretório do PSDB de Cotia, que praticamente estava estagnado, não existia, tinha 1 vereador (Fernando Jão) e o Vice Prefeito, mas ambos saíram para outro partido na chapa do atual Prefeito.





A Intervenção foi realizada e Frota assume a Presidência de Cotia, com aval dos Presidentes Nacional e Estadual e do Governador.