Prefeitura de Cotia prorroga a data de vencimento de tributos e taxa

Em função do atual momento econômico, por conta da pandemia do novo Coronavírus, a Prefeitura de Cotia alterou os vencimentos de diversos tributos municipais e prorrogou o vencimento da taxa semestral de manutenção de jazigos do Cemitério Parque Municipal Jardim das Flores [veja abaixo]. A mudança foi implantada pela Secretaria da Fazenda como forma de auxiliar os contribuintes nesse momento atípico enfrentado por toda a sociedade.





As prorrogações estão previstas nos Decretos Municipais 8713 de 12 de maio de 2020 e 8678 de 10 de março de 2020. “O prefeito Rogério Franco autorizou a alteração nas datas de alguns vencimentos e, com isso, a Prefeitura garante ao contribuinte a oportunidade de postergar pagamentos que seriam feitos nesse mês de maio para o mês de setembro, como o pagamento da licença de funcionamento, exemplo”, disse Paulo Godoy, Secretário da Fazenda.