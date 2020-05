Neste sábado (30) acontece o último drive-thru da campanha de vacinação contra a gripe em Cotia

Cotia

A ação acontecerá em três pontos, das 9h às 15h, e não será necessário descer do carro para ser vacinado





Está marcado para amanhã (30 de maio) a última edição do drive-thru de vacinação contra a gripe realizado pela Secretaria de Saúde de Cotia, por meio da Campanha Nacional de Vacinação. A campanha chega à reta final e, caso não haja prorrogação por parte do Ministério da Saúde, terminará no dia 5 de junho. Em Cotia, no entanto, a Secretaria de Saúde seguirá com as vacinações de pessoas que fizerem o agendamento.

O drive-thru acontecerá em três pontos: em frente à Prefeitura, Caucaia do Alto e no Shopping Granja Viana, das 9h às 15h. Serão vacinadas apenas as pessoas que fazem parte do público-alvo definido pelo Ministério da Saúde [veja abaixo]. Para receber a dose da vacina é preciso estar de carro e apresentar documento que comprove que faz parte do público-alvo. Todos os ocupantes dos veículos deverão estar de máscara.

A vacina contra a gripe não protege do novo Coronavírus, portanto, a população deve seguir com os cuidados preventivos como o afastamento social, lavar bem as mãos com frequência, usar máscaras, entre outros.

Professores das escolas públicas e privadas, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas (mulheres que tiveram bebê há até 45 dias), povos indígenas, adultos com idade entre 55 e 59 anos, pessoas com deficiência, idosos (a partir de 60 anos), profissionais da saúde, profissionais das forças de segurança, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens com idade entre 12 e 21 anos sob medidas socioeducativas, caminhoneiros e profissionais de transporte (motoristas e cobradores), trabalhadores portuários e portadores de doenças crônicas (não é necessário ter prescrição específica para vacinação, apenas confirmar que faz parte de programa de doenças crônicas do SUS ou prescrição para uso contínuo de medicamento relacionado ao tratamento da doença crônica indicada).

De segunda a sexta-feira, as UBS’s Atalaia, Caucaia do Alto e a Policlínica participam da campanha de vacinação mediante agendamento pelo telefone 4243-2017 (das 8h às 17h).