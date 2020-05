Prefeitura de Cotia antecipa feriados para essa semana

Destaque

Objetivo é criar 'feriadão' desta quarta-feira (20) até domingo (24).





A Prefeitura de Cotia aderiu ao "feriadão" proposto pelo governador do estado João Dória (PSDB) e antecipou os feriados municipais para essa semana. A medida foi publicada através do decreto 8.715





Para essa quarta-feira (20), foi antecipado o feriado de "Corpus Christi" e para quinta-feira (21) o feriado do "Dia de Nossa Senhora do Monte Serrate, Padroeira do Município". Esses feriados seriam nos dias 11 de junho e 8 de setembro respectivamente.





Além disso, ainda foi decretado ponto facultativo em Cotia na sexta-feira (22), ou seja, departamentos públicos não funcionarão até pelo menos domingo (24).





Há ainda a possibilidade do governo estadual decretar feriado na próxima segunda-feira (25), para isso o governador Jão Doria encaminhou à Alesp um projeto que prevê a antecipação do feriado de 9 de julho. O projeto deve ser votado na quinta (21).





O objetivo da antecipação de feriados é aumentar o isolamento social que em Cotia varia de 50 a 53% nos dias úteis e chega até a 63% aos finais de semana e feriados, confira abaixo a taxa de isolamento em Cotia.