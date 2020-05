E-mail que recebe inscrições para processo seletivo de profissionais da saúde está com falha

Conforme o Cotia e Cia noticiou ontem (13) as inscrições para processo seletivo simplificado que visa a contratação de profissionais de saúde para atuarem no hospital de campanha que atende pacientes de covid-19 e no Hospital das Graças que passará a atender é exclusivamente por e-mail, porém leitores relataram a reportagem que estão com dificuldade para enviar as fichas de inscrição.