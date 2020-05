Prefeitura publica edital para contratação emergencial de profissionais da saúde em Cotia

A Prefeitura de Cotia publicou ontem (12) o edital de processo seletivo simplificado emergencial que visa a contratação de profissionais da saúde para atender pacientes do Covid-19 nos dois hospitais temporários na cidade, na tenda e no Hospital das Graças.

As inscrições serão feitas pela internet através de um formulários disponível aqui . Após o preenchimento ele deve ser encaminhado para o e-mail o recrutamento.saude@cotia.sp.gov.br . As inscrições devem ser enviadas a partir das 14 horas desta quarta-feira (13) às 17h do dia 14/05/2020.