Hospital de Campanha de Cotia registra 1ª morte

Moradora de Caucaia do Alto, Julieta Maria dos Santos de 82 anos ficou 5 dias internada no Centro de Combate ao Coronavírus de Cotia.

O hospital de campanha de Cotia, localizado no antigo recinto de eventos da cidade registrou a primeira morte nesta quarta-feira (13) por causa do covi-19. Segundo o jornalista José Rossi Neto do O Repórter Regional Julieta Maria dos Santos, faria 83 anos no próximo domingo (17), veio a óbito após ter ficado cinco dias internada na unidade.





O centro de Combate ao Coronavírus de Cotia tem ocupação de 60% segundo informações do prefeito da cidade Rogério Franco (PSD).