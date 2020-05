Empresa irlandesa demite 50 funcionários em Cotia

A empresa irlandesa de alimentos e ingredientes Kerry está reduzindo o número de funcionários no Brasil em resposta às mudanças no mercado causadas pelo surto do novo coronavírus, disseram três líderes sindicais.

Em Cotia onde a Kerry fabrica produtos como maionese e molho de tomate vendidos para o Mcdonald's, algumas linhas de produção foram temporariamente fechadas em meio à pandemia, disse o diretor sindical Januncio Batista de Araujo Neto. Ele estimou que 50 pessoas foram demitidas, reduzindo o número de funcionários na planta para cerca de 350.





As demissões afetam quase 8% dos quadros da companhia no país, de acordo com cálculos da Reuters.





Em Campinas, onde funciona a sede da Kerry no Brasil, Marcos Araujo, presidente do sindicato local, disse que a produção não foi interrompida, apesar de ele admitir que demissões pontuais ocorreram.





Uma fonte próxima à empresa, afirmando que a Kerry emprega 1.100 pessoas no Brasil, contou haver "um número muito pequeno de demissões", mas preferiu não se aprofundar. A fonte citou ainda dispensas "sazonais" devido à menor demanda por produtos como sorvete, à medida que o inverno se aproxima no hemisfério sul.





A Kerry espera tempos difíceis, segundo comunicado ao mercado em 30 de abril. Devido às incertezas relacionadas aos desdobramentos da pandemia de Covid-19, ela retirou todas as projeções financeiras para o ano divulgadas em fevereiro.A Kerry disse ainda que o impacto da pandemia no desempenho do segundo trimestre será pior do que no trimestre anterior.