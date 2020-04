Prefeitura de Vargem Grande Paulista impõe novo horário de funcionamento de comércio na cidade

Vargem Grande paulista

Estabelecimentos poderão atender até as 20 horas.





Os estabelecimentos comerciais considerados essenciais e liberados para funcionar em Vargem Grande Paulista, estarão abertos até às 20 horas. O novo horário visa atender os trabalhadores que saem mais tarde de suas atividades e necessitam comprar algum alimento.





Apesar da determinação, existem exceções como restaurantes e lanchonetes, que devem seguir o horário determinado no alvará de funcionamento e com atendimento somente delivery ou drive thru.