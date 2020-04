Cotia libera mais 7 tipos de comércios para funcionarem a partir desta segunda (06)

A partir desta segunda-feira (6), sete tipos de comércios estarão liberados para funcionar normalmente em Cotia. São eles: Estacionamentos, Transportadoras, Hotéis e Motéis, Locadoras de veículos, Assistência Técnica de Eletrônicos, Bancas de jornais e Feiras diurnas.A informação foi dada pelo prefeito da cidade Rogério Franco (PSD) em uma live na noite deste domingo (06). Para justificar a liberação desses comércios o prefeito disse que tais serviços são essenciais.O chefe do executivo lembrou que estimativa de perda de receita na cidade é de cerca de 50% por conta dessa crise do novo coronavírus.Apesar da liberação, Franco reiterou o pedido para que as pessoas fiquem em casa, disse também que novas determinações serão anunciadas pelo governo do estado nesta terça-feira (07) e que a cidade de Cotia seguirá tais determinações.No último dia 30 a prefeitura já havia liberado outros 4 tipos de comércios, Loja de materiais de construção, oficina mecânicas, auto peças e borracharias (veja a lista completa dos comércios que podem funcionar em Cotia no fim da matéria).Vale ressaltar que ontem subiu para 36 o número de infectados por covid-19 em Cotia (saiba mais clicando aqui .)