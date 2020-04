Kit Merenda será distribuído a partir do dia 13 em Cotia

Destaque

Famílias com mais de uma criança matriculada nas escolas municipais receberão uma cesta por aluno. Ao todo, cerca de 30 mil unidades serão distribuídas





A partir de segunda-feira (13/04), a Prefeitura de Cotia, iniciará a entrega das cerca de 30 mil cestas de alimentos para todos os alunos matriculados na rede municipal. O benefício, chamado de ‘kit merenda’, será garantido pelo governo municipal como forma de auxiliar as famílias neste momento de isolamento social e recesso escolar, por conta da pandemia do novo Coronavírus.





“Muitas famílias estão passando por dificuldades, as atividades profissionais diminuíram, as escolas estão em recesso, então este kit merenda chega para auxiliar as famílias e garantir que as nossas crianças sejam alimentadas”, disse o prefeito Rogério Franco. De acordo com ele, famílias que tiverem mais de um filho matriculado na rede escolar receberão uma cesta por criança.





A distribuição será feita na própria unidade escolar do aluno e deverá ser retirada pelo pai, mãe ou responsável legal pelo estudante. As direções das escolas farão contato com os pais para informar como será a distribuição e, para evitar aglomeração, a Prefeitura orienta que apenas um responsável pelo aluno vá até a escola retirar a cesta de alimentos.





“Seguindo a orientação dos profissionais da saúde, solicitamos aos responsáveis que respeitem a distância de pelo menos um metro e meio entre as pessoas na fila. Vivemos um momento bastante delicado, com a circulação de um vírus com grande poder de contágio, por isso, precisamos da colaboração de todos respeitando uma distância segura”, destacou o secretário de Educação, Luciano Corrêa.